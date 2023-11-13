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Псковская область входит в пятёрку лидеров в ЗВО по набору контрактников

Псковская область входит в пятёрку лидеров в Западном военном округе по набору на службу по контракту, сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ военный комиссар региона Сергей Судаков.

Фото: ПАИ

«Динамика набора на контракт в Псковской области стабильная. В августе, например, мы перевыполнили задание, в сентябре-октябре выполнили его на 70%. По этому показателю мы в пятёрке лучших регионов в Западном военном округе», - сказал Сергей Судаков.

Он также отметил, что псковские срочники отправляются на службу в части, расположенные в Западном военном округе. «В дальние регионы мы не отправляем, на СВО срочники тоже не едут», - подчеркнул Сергей Судаков, добавив, что около 50% псковских новобранцев изъявляют желание служить в ВДВ.

«Каждый срочник получает форму, несессер с туалетными принадлежностями и банковскую карту для выплаты довольствия. В месяц призывник получает от 2,5 тысячи рублей, если в процессе службы он овладеет какой-либо специальностью, то довольствие увеличивается. Сейчас призывники весьма информированны. Ребята очень грамотные. Они много знают, многим интересуются», - констатировал Сергей Судаков.

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