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Восемь великолучан выступят на первенстве СЗФО по джиу-джитсу

Восемь великолучан, воспитанников академии борьбы «Стрела», выступят на первенстве Северо-Западного федерального округа по джиу-джитсу, которое пройдёт в Архангельске с 8 по 10 декабря. Об этом сообщается в группе академии борьбы «Стрела» в соцсети «ВКонтакте».

Восемь великолучан выступят на первенстве СЗФО по джиу-джитсу. Фото: группа академии борьбы «Стрела» в соцсети «ВКонтакте»

В состав команды вошли Артём Рыбаков, Дмитрий Рыбаков, Софья Барканова, Сергей Меер, Анна Половинцева, Анастасия Егорова, Полина Конкина и Никита Смирнов.

Победителей и призёров в личном и командном первенстве наградят грамотами и медалями.

В командном зачёте среди регионов победитель определится по сумме набранных очков. Одержав победу в личных состязаниях, спортсмен принесёт в копилку команды семь очков. За второе место – пять очков, за третье – три очка, а за пятое и шестое – одно.

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