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Культура

Фестиваль против отмены российской истории и культуры пройдет в Псковской области

Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдет в Псковской области с 18 по 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Фестиваль против отмены российской истории и культуры пройдет в Псковской области. Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Пскова

Мероприятия будут проходить в Пскове, Порхове, Острове, Опочке и Печорах.

В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 14 стран мира – Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.

18 ноября в областной государственной библиотеке в Пскове пройдет круглый стол «Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его приумножения на современном этапе общественного развития». В этот же день в областной филармонии состоится концерт открытия фестиваля «Мировая опера в Пскове».

19 ноября также пройдет концерт «Музыкальный экспресс» в Приказной палате Псковского крома, а в детской музыкальной школе № 2 состоится концерт «Калейдоскоп культур – вместе с Россией!».

Кроме того, 20 ноября в областном колледже искусств им. Римского-Корсакова пройдет мастер-класс итальянского вокала, а в детской музыкальной школе № 1 состоится концерт «Из Италии, с любовью к России».

Отметим, что проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, организатор – АНО содействия развитию международных культурных взаимоотношений «Шотландский культурный центр «Каледонский клуб».

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