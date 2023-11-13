Фестиваль против отмены российской истории и культуры пройдет в Псковской области
Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдет в Псковской области с 18 по 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Мероприятия будут проходить в Пскове, Порхове, Острове, Опочке и Печорах.
В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 14 стран мира – Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.
18 ноября в областной государственной библиотеке в Пскове пройдет круглый стол «Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его приумножения на современном этапе общественного развития». В этот же день в областной филармонии состоится концерт открытия фестиваля «Мировая опера в Пскове».
19 ноября также пройдет концерт «Музыкальный экспресс» в Приказной палате Псковского крома, а в детской музыкальной школе № 2 состоится концерт «Калейдоскоп культур – вместе с Россией!».
Кроме того, 20 ноября в областном колледже искусств им. Римского-Корсакова пройдет мастер-класс итальянского вокала, а в детской музыкальной школе № 1 состоится концерт «Из Италии, с любовью к России».
Отметим, что проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, организатор – АНО содействия развитию международных культурных взаимоотношений «Шотландский культурный центр «Каледонский клуб».
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