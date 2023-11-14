Псковские випы рассказали, чем они обычно завтракают

09:47, 14 ноября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, чем они обычно завтракают и какой напиток по утрам бодрит их лучше всего.

Начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин:

– Утро начинается в шесть утра с чашки кофе. Хотя вообще-то я люблю чай, даже больше, чем кофе. Но утро всегда кофейное и без завтрака. Кофе из кофеварки. Обычно арабика. Мне нравится очень доминиканский кофе. На работе могу выпить чашку чёрного чая. Очень люблю чёрный чай с бергамотом, но больше, наверное, с чабрецом и мятой. Чабрец покупаю в специализированном магазине, мяту – на рынке, а потом добавляю в чай. Бывает, чабрец привозят друзья с Кавказа, из Дагестана, из Азербайджана.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина:

– Мой напиток с утра – это кофе. Но потом в течение дня я к нему не возвращаюсь. Естественно, пью заварной кофе, не растворимый. В отношении сортов я беспорядочный потребитель. Что попалось, то и выпиваю. Кофе без добавок, даже без сахара.

К иван-чаю замечательно отношусь, мне он очень нравится, но это скорее вечерний напиток, после работы.

Главный внештатный эндокринолог Псковской области Елена Ильяшенко:

– Утро начинается очень рано – с подъёма в шесть утра. Через полчаса – завтрак – обязательно свежезаваренный чёрный чай в чистом виде без сахара и без лимона, может быть, с ложкой мёда. Завтрак по возможности белковый: молочные продукты или яйцо, небольшой кусочек хлеба.

Я люблю цейлонский чай, заказываю его в интернете, потому что в Пскове такой не продаётся. Уже лет 15 я пью только этот чай. Он хорошо бодрит, с ним я быстро просыпаюсь. Кофе в моей жизни появляется где-то через пару часов. Кофе обязательно заварной.

Заместитель председателя – начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв:

– Я всегда встаю, первым делом иду на кухню, беру полную ложку мёда и запиваю стаканом воды. Потом у меня на завтрак вареные или жареные яйца и чашка кофе из кофемашины. Я кофеман. Мне друзья привозили кофе из Финляндии, их обжарка как-то поприятнее. У меня дома очень много разного чая, но любви к нему нет. Если и завариваю, то примерно раз в три недели.

Начальник отдела досуга и патриотической работы Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов:

– Я редко завтракаю дома. Обычно встаю и сразу еду на работу, по дороге покупаю какие-нибудь печенья, круассаны и уже на работе пью молотый кофе из кофемашины. Чай люблю, пью пакетированный с бергамотом, долькой лимона и ложкой мёда. Иногда вместо мёда – ложка малинового варенья. Вечером выпиваю кружек пять-шесть.

Начальник отдела по работе с подростками и молодёжью по месту жительства Псковского городского молодёжного центра Кристина Яковлева:

– Стараюсь завтракать стабильно. Это всегда одно и то же – овсяная каша с бананом и грейпфрутом и зелёный заварной чай. При этом я очень люблю кофе, но только не утром. Сорт чая непринципиален, беру любой, который приглянется. Последний раз покупала в Печорах. Пробую разные чаи, например, с добавлением фруктов. Ещё у меня бабушка сушит мяту, даёт мне немного для чая, а отец занимается иван-чаем и тоже передаёт на пробу.

Методист отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодёжного центра Екатерина Гордина:

– Мой завтрак – это чай и пара бутербродов. Я очень люблю чай, мне это с детства привили. Всегда пила только чёрный чай, но года два назад начала пить зелёный. Беру в пакетиках с разными вкусами – манго, банан, если чёрный, то с бергамотом. Очень люблю пакетированный чай со вкусом цитрусовых. Он хорошо бодрит, цитрусовый мне нравится.

Тренер-преподаватель по биатлону Олег Макеев:

– Моё утро начинается в 6:30. Дети встают на зарядку, я готовлю им кашу овсяную или гречневую с молоком, яичницу и чай. В основном все пьют чёрный чай. Мы ещё добавляем в него собственноручно выращенный шалфей и иногда мяту. Шалфей как антисептик, чтобы горло не болело. Ещё заготавливаем иван-чай.

Тренер-преподаватель по баскетболу Эдуард Михайлов:

– У нас в семье всё просто: по утрам пьём чёрный чай. И из пакетиков, и заварной – мне всё равно. Если слишком много внимания уделять чаю, на всё остальное у меня не хватит времени. Чем проще, тем лучше. На работе – кофе. Мне проще сделать заварной кофе, и работа идёт.

Директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус:

– День у меня начинается по-разному, но в основном это простой завтрак. Например, кофе с двумя бутербродами с сыром и с колбасой или чай с лимоном. Обязательно на завтрак через день-два – творог, а по выходным, когда можно не спешить, балую себя яичницей. Когда есть время, варю кофе в турке, а так растворимый. Если чай, то обязательно чёрный с бергамотом и лимоном. Завариваю обычно с вечера.