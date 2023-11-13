Памятный знак ремонтируют в Великолукском районе
Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ремонтируют в деревне Шелково Великолукского района. Об этом пишет районная газета «Наш путь».
В рамках ремонта планируется заменить мемориальные плиты, укладку плитки на площадке перед мемориалом. Также будет отремонтирован и облицован плиткой из керамогранита постамент памятника.
Отметим, что ремонт стал возможен благодаря победе ТОС деревни Шелково «Возрождение» в региональном грантовом конкурсе.
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