Памятный знак ремонтируют в Великолукском районе

14:13, 13 ноября 2023, ПАИ

Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ремонтируют в деревне Шелково Великолукского района. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

В рамках ремонта планируется заменить мемориальные плиты, укладку плитки на площадке перед мемориалом. Также будет отремонтирован и облицован плиткой из керамогранита постамент памятника.

Отметим, что ремонт стал возможен благодаря победе ТОС деревни Шелково «Возрождение» в региональном грантовом конкурсе.