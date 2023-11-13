Псковские самбисты стали призёрами региональных соревнований по дзюдо
Псковские спортсмены, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство», стали призёрами региональных соревнований по дзюдо «Кубок Новгородского кремля» среди юношей 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. Состязания прошли в Великом Новгороде 11 ноября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».
В турнире приняли участие более 370 спортсменов.
Победителями стали псковичи Дмитрий Кудренко и Николай Афанасьев. Серебро привёз Борис Корнеев. Бронзовых наград удостоились Матвей Степанов и Платон Захаров.
Тренерами спортсменов являются Александр Тимофеев, Вячеслав Елькин и Александра Хомын.
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