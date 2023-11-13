День открытых дверей Псковского государственного университета проходит в Великих Луках

14:38, 13 ноября 2023, ПАИ

В великолукском Доме культуры Ленинского комсомола проходит день открытых дверей Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в вузе. В мероприятии принимают участие абитуриенты 2024 года, школьники и их родители, представители образовательных учреждений Великих Лук.

Для гостей встречи ПсковГУ организовал работу интерактивных площадок и тематических фотозон. Студенты Института медицины и экспериментальной биологии учат оказывать первую помощь. На интерактивной площадке Института права, экономики и управления «Трилогия успеха» предлагают сыграть в игру «Брейн-ринг», чтобы проверить свои знания по категориям «теория», «практика», «богатые и знаменитые». О возможностях для студентов, секциях и преимуществах обучения в ПсковГУ узнают абитуриенты на «Гуманитарной мозаике» Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций.

Познакомиться с работой программного логического контроллера можно на площадке Передовой инженерной школы Союзного государства на пространстве «Мир технологий». О русском стиле в современной моде рассказали студенты Института промышленных технологий и дизайна. Интерактивная площадка «Пространство точных наук» Института физико-математических наук и информационных технологий предлагает поиграть в логические игры, связанные с геометрическими фигурами, а также провести опыты по электричеству.

В рамках торжественного мероприятия гостей приветствовала проректор по работе с молодежью ПсковГУ Светлана Воднева. «Сегодня жизнь молодежи в университете наполнена интересными событиями, проектами и встречами, – подчеркнула представитель вуза. – Я не могу припомнить, чтобы во время моего обучения в институте была такая же насыщенная повестка. Поступайте в Псковский государственный университет, изучите правила приема, и вместе с вами нас ждет молодежная, задорная, студенческая жизнь».

Директор филиала ПсковГУ в Великих Луках Сергей Катченков отметил, что абитуриентам скоро предстоит сделать судьбоносный выбор. «Вы должны выбрать свою будущую профессию, получить специальность, которая позволит вам реализовать себя в нынешнее непростое время, – сказал он. – На сегодня университет располагает мощным интеллектуальным, техническим и инновационным потенциалом, который позволяет молодым людям получить достойное образование и стать профессионалом своего дела».

Про особенности приемной кампании 2024 года рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв.

Мероприятие сопровождалось выступлением творческих коллективов ПсковГУ.

Все желающие смогли пройти экспресс-тестирование «Психология в рисунках» от Института образования и социальных наук, принять участие в конкурсе «Моя будущая профессия» и студенческом флешмобе.