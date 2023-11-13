Семь наград привезли великолукские кикбоксеры с турнира в Балашихе

15:11, 13 ноября 2023, ПАИ

Семь наград завоевали великолукские кикбоксеры, воспитанники клуба единоборств «Витязь», на традиционном региональном турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка», который прошёл в Балашихе с 10 по 12 ноября. Об этом сообщается на личной странице тренера спортсменов Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте».

В турнире приняли участие 470 спортсменов.

Первые места заняли Даниил Речкин, Александр Щепетов, Виктория Табанакова, Александра Петраковцева и Анастасия Павлова. Также бронзовые награды увезли с собой Николай Ершов и Елизавета Шуднева.

«Турнир для ребят оказался настоящим испытанием на прочность. Ребята продемонстрировали хорошую подготовку, проявили характер и волю к победе. Молодцы!» – отметил тренер спортсменов Сергей Москалёв.

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