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Общество

В Псковской области инспекторы ДПС спасли жизнь беременной женщине

В Псковской области инспекторы ДПС спасли жизнь беременной женщине, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Старший лейтенант полиции Сергей Тихомиров и лейтенант полиции Дмитрий Васильев несли службу в Стругокрасненском и Плюсском районах. К сотрудникам полиции подъехал мужчина и объяснил, что в салоне автомобиля находится его беременная супруга, которой необходима экстренная помощь медиков перинатального центра. Молодой человек попросил помощи у инспекторов ДПС, так как до Псковского перинатального центра более 120 км по федеральной трассе с плотным потоком машин.

Фото УМВД России по Псковской области

Мужчина отказался от предложения полицейских пересадить женщину в патрульную машину, так как переживал и хотел быть рядом. Госавтоинспекторы приняли решение сопроводить автомобиль. Затем сопровождение перехватил экипаж ДПС в составе капитана полиции Сергея Малинина и старшего лейтенанта полиции Давида Саакяна. Они в этот момент несли службу в Псковском районе.

В перинатальном центре полицейские передали женщину медикам, которые оказали ей необходимую помощь.

Позже супруг женщины обратился в Управление МВД России по Псковской области со словами благодарности полицейским «за гуманность, оперативность и профессионализм при исполнении своих служебных обязанностей». Мужчина также рассказал, что здоровью его жены и будущего ребенка ничего не угрожает.

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