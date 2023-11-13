Скончался почётный гражданин Псковского района Василий Иванов

15:53, 13 ноября 2023, ПАИ

Почётный гражданин Псковского района Василий Иванов скончался на 91-м году жизни 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Василий Иванов родился 1 февраля 1933 года в деревне Волково Псковского района. С отличием окончил Псковский сельскохозяйственный техникум, три курса факультета механизации Ленинградского сельскохозяйственного института. Три года проходил срочную службу в морской авиации. После окончания сельскохозяйственного техникума был направлен на работу в МТС в деревню Неёлово Псковского района. Работал главным инженером «Райсельхозтехники», в управлении сельского хозяйства Псковского района. Возглавлял районное предприятие «Агропромхимия».

Во время руководства Василия Иванова для работников «Агропромхимии» были построены многоквартирные жилые дома в деревне Неёлово и индивидуальные жилые дома в деревне Задорожье, к которым подключён газ. За деловую хватку и душевную щедрость он пользовался большим уважением и авторитетом среди жителей Логозовской волости.

С 1975 по 2000 год Василий Иванов являлся председателем территориальной избирательной комиссии Псковского района, а также членом исполкома Тямшанского сельского совета и депутатом Собрания депутатов Тямшанского сельского совета. За работу в «Агропромхимии» он получил орден Трудового Красного Знамени.

Прощание с Василием Ивановым состоится 15 ноября в 10:30 в церкви Георгия Победоносца со Взвоза по адресу: Псков, улица Георгиевская, 1.