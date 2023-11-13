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Пять наград завоевали псковские спортсмены на всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу

Пять медалей завоевали спортсмены Псковской области на первенстве федераций джиу-джитсу России по 12 лет и на всероссийском турнире среди мужчин, которые прошли в Конаково Тверской области 11 и 12 ноября. Об этом сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Пять наград взяли спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу. Фото: группа академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»

На всероссийском турнире среди мужчин первое место завоевал Александр Алексеев.

На первенстве федераций джиу-джитсу России чемпионом в весовой категории до 27 килограммов стал Самир Давлатов. Две серебряные награды в весовых категориях до 32 и 36 килограммов взяли Мария Шумейко и Алия Мамедкасимова. В весовой категории до 42 килограммов бронзовым призёром стал Руслан Щучин.

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