Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

АТОР: больше всех в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России страны Балтии

65 % стран ЕС пока еще не восстановили свой въездной туризм до допандемийных показателей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (ETC), пишет Lenta.ru.

Наиболее медленно восстанавливается туризм в восточноевропейских странах, граничащих с Россией и Украиной, а также в тех, которые обычно зависят от отечественных путешественников. В числе наиболее пострадавших от их отсутствия государств названы Эстония (она принимает на 27 % меньше туристов), Латвия (на 30 %) и Литва (на 33 %).

В АТОР напомнили, что все страны Балтии прекратили выдачу туристических виз россиянам и запретили им въезд через наземные границы с целью туризма. Известно, что путешественники из России составляли большую часть турпотока по этим направлениям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 ноября 2023

В Псковской области разработают концепцию по развитию территории мемориального комплекса в деревне Красуха
13 ноября 2023

Как заключить новый договор на техническое обслуживание газового оборудования в Псковской области
13 ноября 2023

Интерес к стенду Псковской области на выставке «Россия» не ослабевает
13 ноября 2023

Отряд «Дружина» провел в Псковской области профилактический рейд в погранзоне  
13 ноября 2023

Гоша Куценко озвучил аудиогид по стенду Псковской области на выставке «Россия»
13 ноября 2023

Молодёжный совет Псковского облсовпрофа провёл выездное заседание
13 ноября 2023

Какой чай стоит пить по утрам, рассказал псковский эксперт
13 ноября 2023

Студенческие билеты и зачётки появятся на «Госуслугах» 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...