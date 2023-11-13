Проект «Истоки. Школа» завершился в Псковской области

18:30, 13 ноября 2023, ПАИ

Всероссийский проект «Истоки. Школа» прошёл с 26 сентября по 5 ноября в Печорах Псковской области. В пяти заездах приняли участие более 300 молодых людей со всей России. Каждый заезд был посвящён своей тематике – истории, туризму, медиа, архитектуре, патриотизму. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участниками стали молодые специалисты – историки, музейщики, экскурсоводы, специалисты в сфере гостеприимства, медийщики, фотографы, видеографы, блогеры, а также демобилизованные военнослужащие СВО. Они встречались с экспертами и спикерами, посещали мастер-классы, дискуссионные площадки, интеллектуальные квизы и вечера творческих инициатив.

Молодые люди реализовали свои идеи, разрабатывали концепции и защищали проекты сохранения исторической памяти, повышения туристической привлекательности Псковской области, создания медиацентра на базе «Истоков», а также нового дизайн-кода круглогодичного центра. Каждая из идей войдёт в портфолио участников, а лучшие будут реализованы в 2024 году на базе круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки».

«Всероссийский проект «Истоки. Школа» – это не только возможность для молодёжи познакомиться с историей и культурой своей страны, но и профессиональный и личностный рост, вдохновение на генерацию новых идей и проектов в своих регионах. Мы верим, что каждые пять дней, проведённые на территории круглогодичного образовательного центра, напоминают молодым людям об их потенциале и важной роли в будущем нашей страны, ведь «Истоки. Школа» – это место, где стираются все границы и открываются новые горизонты», – отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько.

Молодые специалисты принимали участие в образовательной, интерактивной, полезной и культурно-развлекательной программах, в рамках которых посещали дискуссионные площадки, тренинговые секции, экскурсии, полезные работы и многое другое. Традиционной для всех заездов стала экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь – одну из главных достопримечательностей Печор. На территории монастыря проходили полезные работы по благоустройству территории, в которых были задействованы участники всех заездов.

«Проект «Истоки. Школа» стал важным шагом в формировании новых полезных сообществ для молодёжи. Мы убеждены, что участники проекта получили не только полезные знания и навыки, но и вдохновение для развития себя и своего окружения. Мы гордимся каждым участником и уверены, что они продолжат вносить свой вклад в сохранение и продвижение исторического и культурного наследия нашей страны», – отметила руководитель Всероссийского проекта «Истоки. Школа» Ксения Куликова.

В рамках финального заезда «Твой герой» демобилизованные военнослужащие СВО, принявшие участие в проекте, смогли встретиться с героем и заслуженным лётчиком РФ Евгением Зеленовым, обрести навыки работы с молодым поколением и провести встречу со школьниками Печор.

«Такие проекты, как «Истоки. Школа», невероятно полезны для нас. Выполнив свой долг перед Родиной, нам важно продолжать приносить пользу и в других сферах. Занимаясь патриотическим воспитанием в своих регионах, мы внесём значимый вклад в развитие своей страны», – отметил участник СВО и пятого заезда «Твой герой», старший-санитарный инструктор по эвакуации раненых бойцов с поля боя Александр Харченко.

На протяжении всех заездов помощь участникам оказывали волонтёры из волонтёрского корпуса «Росмолодёжь. Добро». Добровольцы сопровождали участников и помогали в решении возникающих вопросов.