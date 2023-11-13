Танцевальный коллектив ПсковГУ стал лауреатом всероссийского конкурса
Танцевальный коллектив ПсковГУ «Эйфория» стал лауреатом I степени в номинации «Современный танец, смешанная возрастная категория» по результатам X Всероссийского танцевального конкурса «Star Dance. Осень – 2023». Артисты представили номер SWF. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Мероприятие прошло в минувшие выходные в Пушкинских Горах.
Всего на суд жюри конкурсанты представили 127 номеров во всех возрастных категориях.
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