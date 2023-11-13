Танцевальный коллектив ПсковГУ стал лауреатом всероссийского конкурса

18:38, 13 ноября 2023, ПАИ

Танцевальный коллектив ПсковГУ «Эйфория» стал лауреатом I степени в номинации «Современный танец, смешанная возрастная категория» по результатам X Всероссийского танцевального конкурса «Star Dance. Осень – 2023». Артисты представили номер SWF. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие прошло в минувшие выходные в Пушкинских Горах.

Всего на суд жюри конкурсанты представили 127 номеров во всех возрастных категориях.