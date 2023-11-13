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Вопросы сохранения культурного наследия обсудили на конференции в Пскове

IX научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» проходила в Пскове 10 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Вопросы сохранения культурного наследия обсудили на конференции в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Тема встречи была обозначена как «Традиции и инновации в деле сохранения культурного наследия: теория и практика».

Конференцию открыл руководитель управления Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков. Он отметил, что в России становится всё больше объектов культурного наследия, признанных на мировом уровне, в том числе вошедших в Список ЮНЕСКО.

С приветственным словом к участникам также обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Если раньше мы пытались показать красоту нашей страны иностранным гостям, то сегодня стоит повернуться лицом к своим гражданам, особенно к молодым», – подчеркнула она, добавив, что музей-заповедник должен делать акцент на культуре страны и укреплении национальной идентичности.

Светлана Мельникова: «Если раньше мы пытались показать красоту нашей страны иностранным гостям, то сегодня стоит повернуться лицом к своим гражданам, особенно к молодым»

В конференции участвовали и другие сотрудники Псковского музея-заповедника. Так, старшие научные сотрудники отдела хранения монументальной живописи Татьяна Николаева и Ирина Мельникова в рамках доклада о церкви Успения в селе Мелетово поделились своим опытом с коллегами и осветили отдельные аспекты своей профессиональной деятельности.

В свою очередь старший научный сотрудник исторического отдела Андрей Шершеневич рассказал слушателям о биографии Якова Семёнова Горюшина – мастера псковского живописно-малярного цеха.

Отмечается, что конференция является традиционным мероприятием, направленным на обмен опытом и установление профессиональных связей. Она собрала сообщество специалистов, ежедневно работающих в области сохранения, воссоздания и популяризации архитектурного наследия.

Организаторами конференции стали комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с научно-производственным центром по охране и использованию памятников культуры и истории.

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Вопросы сохранения культурного наследия обсудили на конференции в Пскове

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