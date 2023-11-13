Дновский и Порховский районы на 100% завершили проекты развития сельских территорий

19:07, 13 ноября 2023, ПАИ

Профильное совещание по проектам программы комплексного развития сельских территорий провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников с вице-губернатором Нинелью Салагаевой, председателем комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николаем Романовым и главами муниципальных образований, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В этом году в госпрограмме участвуют пять проектов в Дедовичском, Дновском, Островском, Плюсском и Порховском районах. На их реализацию Минсельхоз России направил более 940 млн рублей и более 450 млн рублей направит в следующем году.

Порховский район обеспечил кассовое освоение почти на 100 % и успешно завершил два объекта. Так, в деревне Попадинка построены сети уличного освещения, а в деревне Логовино реконструированы тепловые сети. Проект реконструкции очистных сооружений канализации – двухлетний, он будет завершён в следующем году.

В Дновском районе проект программы комплексного развития сельских территорий завершён полностью. У школы № 1 в Дно возвели спортивную площадку, а в нескольких населённых пунктах смонтировали систему уличного освещения.

В Дедовичском, Островском и Плюсском районах в реализации проектов отмечаются сложности. Там идут ремонты районных центров досуга, сельских школ и детских садов, обновляются инженерные коммуникации. Специалисты оценили возможные риски, а также выработали меры, которые позволят их избежать. Глава региона предостерёг от срыва сроков сдачи объектов, подчеркнув, что от этого могут пострадать другие муниципальные образования, которые только планируют принять участие в этой программе.

Напомним, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Псковской области с 2020 года. Реализация проектов госпрограммы направлена на благоустройство сёл и деревень, обеспечение их объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Главной целью проектов является повышение качества жизни сельского населения.