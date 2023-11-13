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Общество

Псковская область участвует во всероссийском съезде местного самоуправления в Москве

V съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления начал работу в Москве. В нём участвует и глава Островского района Дмитрий Быстров, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

Псковская область участвует во всероссийском съезде местного самоуправления в Москве. Фото из Telegram-канала Дмитрия Быстрова

«Вместе с исполнительным директором Совета муниципальных образований Псковской области Татьяной Забелиной представляем наш регион на площадке этого форума, где свои лучшие практики представляют все субъекты нашей страны», – написал он.

Участников поприветствовал первый заместитель руководителя аппарата президента России Сергей Кириенко, отметив большую значимость работы муниципальной власти совместно с активными жителями. В рамках общероссийского марафона «Муниципальный диалог», объявленного в этом году, было собрано более 80 тысяч предложений жителей страны о самых разных проблемах, подчеркнул Дмитрий Быстров.

«Здорово, когда есть такие площадки, где можно поделиться своими наработками и перенять опыт коллег, который можно применять на территории нашего региона», – заключил глава района.

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