Псковская область участвует во всероссийском съезде местного самоуправления в Москве

19:37, 13 ноября 2023, ПАИ

V съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления начал работу в Москве. В нём участвует и глава Островского района Дмитрий Быстров, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

«Вместе с исполнительным директором Совета муниципальных образований Псковской области Татьяной Забелиной представляем наш регион на площадке этого форума, где свои лучшие практики представляют все субъекты нашей страны», – написал он.

Участников поприветствовал первый заместитель руководителя аппарата президента России Сергей Кириенко, отметив большую значимость работы муниципальной власти совместно с активными жителями. В рамках общероссийского марафона «Муниципальный диалог», объявленного в этом году, было собрано более 80 тысяч предложений жителей страны о самых разных проблемах, подчеркнул Дмитрий Быстров.

«Здорово, когда есть такие площадки, где можно поделиться своими наработками и перенять опыт коллег, который можно применять на территории нашего региона», – заключил глава района.