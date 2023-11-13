32-летие отмечает спецподразделение «Зубр» Псковского УФСИН

20:13, 13 ноября 2023, ПАИ

32-летие отметил отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

По традиции этот день для бойцов начался с посещения мест захоронения погибших сослуживцев. Поддержать коллег пришло руководство УФСИН России по Псковской области, директор псковской средней общеобразовательной школы № 12, которая носит имя Героя России – сотрудника спецназа «Зубр» Алексея Ширяева, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубрёнок» и ветераны подразделения.

Собравшиеся положили цветы на мраморные плиты памятников Алексею Ширяеву и Владиславу Байгатову, погибших в 2000 году в боях за село Комсомольское. Память бойцов почтили минутой молчания.

Начальник регионального УФСИН Алексей Емельянов отметил, что именно на таких примерах проявления смелых и решительных действий и должна воспитываться молодёжь.

Напомним, датой создания отдела специального назначения «Зубр» считается 13 ноября 1991 года. Его основными задачами являются предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах УИС региона, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности спецмероприятий, освобождение заложников, а также охрана должностных лиц ведомства.

Помимо службы в колониях, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве при попытке государственного переворота, выполнял задачи ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.

Трагической страницей в истории отдела принято считать 8 и 16 марта 2000 года. В Чеченской Республике при штурме села Комсомольское погибли младший лейтенант внутренней службы, Герой РФ посмертно Алексей Ширяев и лейтенант внутренней службы, кавалер ордена Мужества посмертно Владислав Байгатов.