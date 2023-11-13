Псковичей приглашают на экскурсии-прогулки по башням Псковского кремля

20:38, 13 ноября 2023, ПАИ

На экскурсии-прогулки по башням Псковского кремля приглашают гостей и жителей города, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Каждую субботу в 14:00 посетителей ждёт знакомство с устройством и историей трёх башен Псковского кремля.

«Со смотровой площадки Власьевской башни вы сможете насладиться красотами города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен, затем прогуляться по боевым ходам и посетить первую каменную башню Псковского кремля – Кутний костёр. Завершится образовательная прогулка в Плоской башне, стоящей в колыбели города Пскова – месте впадения Псковы в реку Великую», – говорится в сообщении.

Место встречи – информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4).

С вопросами можно обратиться по телефону (8 8112) 72-45-74.