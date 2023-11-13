Устройство инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля
Устройство подземных инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
Сложнейший вопрос не решался десятки лет, говорится в сообщении. В настоящий момент проблемой занимаются специалисты. Выполнены работы по отделке стен внутри и снаружи. Завершается отделка подклетов. Памятник также получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.
Напомним, что объект готовится к сдаче к концу 2023 года.
Псковский кром (кремль) – это историко-архитектурный центр Пскова, построенный в конце XI – начале XII века. В зоне ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» находится несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор (1682–1699), колокольня, Пороховые погреба и Дом причта.
Устройство инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля
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