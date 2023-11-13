Устройство инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля

20:58, 13 ноября 2023, ПАИ

Устройство подземных инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»











Сложнейший вопрос не решался десятки лет, говорится в сообщении. В настоящий момент проблемой занимаются специалисты. Выполнены работы по отделке стен внутри и снаружи. Завершается отделка подклетов. Памятник также получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Напомним, что объект готовится к сдаче к концу 2023 года.

Псковский кром (кремль) – это историко-архитектурный центр Пскова, построенный в конце XI – начале XII века. В зоне ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» находится несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор (1682–1699), колокольня, Пороховые погреба и Дом причта.