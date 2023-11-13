Преподавательница ПсковГУ представила проект «Дорога истории» на конференции в Витебске

21:36, 13 ноября 2023, ПАИ

Доцент кафедры образовательных технологий, заведующая кафедрой технологии работы с лицами с особыми потребностями ПсковГУ Наталья Шлат стала участницей научно-практической конференции с международным участием «Современное образование в контексте формирования гражданской культуры личности обучающегося», которая состоялась в Витебском областном институте развития образования (ВОИРО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конференция собрала более 250 участников – учителей, воспитателей учреждений дошкольного образования, руководителей учреждений образования, преподавателей высших учебных заведений. Они приехали из России, Белоруссии и Узбекистана.

На конференции обсуждали вопросы формирования гражданской культуры личности обучающегося.

На диалоговой площадке «Сохранение исторической памяти – необходимое условие формирования гражданской культуры личности обучающегося» Наталья Шлат представила проект «Дорога истории», призванный формировать историческую память у детей шести-семи лет. Она также поучаствовала в работе методической площадки «Проблемы взаимодействия семьи и учреждений дошкольного образования в процессе формирования гражданской культуры личности».

В ходе конференции участники обменялись методическими идеями и практическим опытом работы. По итогам мероприятия будет издан сборник материалов.