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Общество

Минюст заявил о невозможности возврата к смертной казни в России

Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в России, заявил замглавы Министерства юстиции РФ Андрей Логинов. Его слова приводит РИА Новости.

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», – сказал он.

Отмечается, что в октябре члены Совета по правам человека РФ сочли, что оснований отменять мораторий на смертную казнь не существует, поскольку не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных, к тому же такой вид наказания не является сдерживающим фактором.

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