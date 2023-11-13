Проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове прошёл государственную экспертизу
Проект реставрации иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове прошёл государственную историко-культурную экспертизу, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
В проекте предлагается:
- частично восстановить утраченные детали, в том числе декор над царскими и диаконскими вратами и декор цоколя первого яруса;
- восстановить утраченные элементы декора по аналогам;
- выполнить усиление каркаса первого – пятого ярусов и при необходимости – замену каркаса шестого и седьмого ярусов после снятия икон;
- произвести демонтаж резных элементов иконостаса;
- устранить деформации деталей иконостаса (отхождения от вертикалей и горизонталей, ослабления креплений и так далее);
- отреставрировать 84 иконы (восстановить иконописные изображения, находившиеся внутри клейм цоколя);
- отреставрировать отделочные покрытия иконостаса и резного декора;
- отреставрировать тело иконостаса и металлические элементы, в том числе подвесы для лампад и элементы креплений;
- обеспечить контроль за температурно-влажностным режимом в Троицком соборе.
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