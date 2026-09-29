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Общество

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» станет темой брифинга в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвященный первому в истории Псковской области фестивалю монастырской кухни «Архондарик», пройдет в медиацентре ПАИ сегодня, 29 сентября, в 13:00.

Как близость Псково-Печерского монастыря повлияла на концепцию мероприятия? Что означает название «Архондарик» для современного светского гостя? Какое погружение в монастырскую жизнь ждет посетителей? Удалось ли найти в архивах полузабытые рецепты монастырских келарей XVI–XVIII веков и восстановить специально для меню фестиваля? Как строгие рецепты будут адаптированы под современные стандарты без потери исторического вкуса?

Об этом подробно расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, заместитель начальника отдела культурной политики министерства культуры Псковской области Денис Зиязов и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев.

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