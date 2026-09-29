Полистовский заповедник рассказал о мониторинге шпажника в Белоруссии

12:28, 29 сентября 2026, ПАИ

Результатами работы научного отдела Полистовского заповедника поделились на международной конференции в Белоруссии «Современное состояние, тенденции развития, рациональное использование и сохранение биологического разнообразия растительного мира». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

На секции «Наземный и дистанционный мониторинг объектов растительного мира. Экологические риски» выступила научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Екатерина Королькова с докладом «Мониторинг состояния шпажника черепитчатого (Gladiolus imbricatus l.) в Полистовском заповеднике».

Мониторинговые исследования ведутся не только на территории заповедника, но и в его охранной зоне. Это позволяет изучать влияние хозяйственной деятельности человека на природные комплексы. В некоторых случаях, наоборот, отсутствие сенокошения и выпаса скота негативно сказывается на биологическом разнообразии луговых сообществ, ведёт к уменьшению числа видов и выпадению редких и охраняемых растений.

Участники конференции также посетили ландшафтный заказник «Налибокский», где побывали на экотропе и у партизанских землянок. В заповеднике поблагодарили Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси за приглашение и выразили надежду, что белорусские коллеги скоро станут гостями Полистовского заповедника.

В работе конференции приняли участие учёные, специалисты и представители организаций науки, образования и охраны природы из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Нигерии, России и Узбекистана. В сборник материалов конференции включили 190 докладов 410 авторов, представляющих 102 организации науки, образования и охраны природы.