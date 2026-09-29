Сделал круг в небе и исчез: псковичей просят помочь в поиске говорящего ворона Арно

12:10, 29 сентября 2026, ПАИ

Помочь в поиске говорящего ворона Арно, который вылетел из вольера, просит псковичей его хозяйка Анна Кипрушева.

Птица вылетела из своего вольера в воскресенье, 27 сентября, около 17:30.

«Он вылетел из вольера, когда я зашла к нему убираться, дверь неплотно закрыла. Сделал большой круг в поле моего зрения, затем исчез. Мы сразу с дочкой побежали искать. Около часа ходили. Так как уже темнело, а птицы ночью не летают и не видят в темноте, отложили до утра поиски», – рассказала хозяйка в беседе с корреспондентом ПАИ.

В обед следующего дня позвонила девушка и сказала, что он с вечера и до утра сидел у них на дубе, откликался на имя, но не спускался к ней.

«Весь понедельник и вторник мы его ищем. У Арно необычный голос, не такой, как у ворон или грачей. Девушка, у которой он сидел на дубе, отметила это – говорит, что как будто хрюкал или крякал», – отметила Анна Кипрушева.

Сейчас птица может находиться в районе деревень Федоровщина и Неёлово.

«Арно активен утром и вечером. Может сидеть предпочтительнее на высоких деревьях или крышах. Он абсолютно чёрный, клюв не серый. Может каркать и говорить своё имя и болтать что-то непонятное. С другими птицами рядом не будет находиться, потому что они могут его обижать, особенно стаи ворон», – сказала хозяйка Арно.

Она просит псковичей, которые его заметят, покормить сырым куриным мясом, яйцом или творогом, также ему можно дать корм для собак или кошек. Если есть возможность, то взять еду в вытянутую руку, так как он должен прилетать на руку и взять еду.

Анна Кипрушева также просит незамедлительно позвонить ей (8-925-206-58-55), если кто-то заметит Арно.