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Общество

Новый дорожный знак может появиться в России

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга представила эскиз первого в России дорожного знака кемпинга в ходе мероприятия, прошедшего в Московской торгово-промышленной палате (МТПП). Об этом сообщает «Российская газета».

По словам президента ассоциации, руководителя комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергея Лобарева, кемпинги должны появляться до 2035 года, после утверждения плана развития региональной туристской отрасли в России.

«Автотуризм – динамично развивающееся направление. Мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов», – сказал он, добавив, что кемпинг должен представлять собой комфортное сооружение, доступное различным категориям путешественников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

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