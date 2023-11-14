Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Следить за погодой сегодня советует народный календарь

Память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине III – начале IV веков, отмечается сегодня, 14 ноября, пишет calend.ru.

Следить за погодой сегодня советует народный календарь. Фото: ПАИ

Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать – святая Феодотия. Повзрослев, юноши обучились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками.

«Кузьминки – осени поминки», – говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок.

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы. Святых почитали на Руси одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.

На Кузьминки девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди отправлялись воровать соседских кур.

Кроме того, в этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете – кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным – следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 ноября 2023

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана россиян
14 ноября 2023

Следить за погодой сегодня советует народный календарь
13 ноября 2023

В Псковской области обнаружили небезопасную молочную продукцию
13 ноября 2023

Псковские курсанты заняли призовые места на межвузовской научной конференции
13 ноября 2023

Проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове прошёл государственную экспертизу
13 ноября 2023

Преподавательница ПсковГУ представила проект «Дорога истории» на конференции в Витебске
13 ноября 2023

Фигуры спортсменов украсили спортзал школы № 5 в Пскове
13 ноября 2023

Устройство инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...