Следить за погодой сегодня советует народный календарь

07:51, 14 ноября 2023, ПАИ

Память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине III – начале IV веков, отмечается сегодня, 14 ноября, пишет calend.ru.

Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать – святая Феодотия. Повзрослев, юноши обучились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками.

«Кузьминки – осени поминки», – говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок.

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы. Святых почитали на Руси одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.

На Кузьминки девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди отправлялись воровать соседских кур.

Кроме того, в этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете – кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным – следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.