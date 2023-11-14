Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи

В новой церкви Святых Царственных Страстотерпцев в Дно откроют музей, посвященный истории царской семьи. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи. Фото: Михаил Шауркин

Он рассказал, что на цокольном этаже, где расположится музей, уже оформляются витрины, готовится к монтажу большой экран.

Кроме того, продолжаются работы и в главном помещении храма. Сейчас здесь установлены строительные леса, уже приобретены двери для главного входа, кованая лестница и перила для балкона, где будет размещаться церковный хор.

  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»
  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»
  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»
  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»
  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»
  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»
  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»
  • В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
    Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»

«Считаю, что строительство храма стало очень символичным и знаковым событием для нашего района», – подчеркнул глава Дновского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 ноября 2023

В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи
13 ноября 2023

Танцевальный коллектив ПсковГУ стал лауреатом всероссийского конкурса
13 ноября 2023

Услышать шедевры мировой киномузыки смогут псковичи на органном концерте
13 ноября 2023

В Пскове индийцы отпраздновали Новый год
13 ноября 2023

В Псковской области разработают концепцию развития территории мемориального комплекса в деревне Красуха
13 ноября 2023

Интерес к стенду Псковской области на выставке «Россия» не ослабевает
13 ноября 2023

Фестиваль против отмены российской истории и культуры пройдет в Псковской области
13 ноября 2023

Уникальную коллекцию старинных монет обнаружили псковские археологи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...