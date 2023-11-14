В новом храме в Дно появится музей истории царской семьи

08:38, 14 ноября 2023, ПАИ

В новой церкви Святых Царственных Страстотерпцев в Дно откроют музей, посвященный истории царской семьи. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что на цокольном этаже, где расположится музей, уже оформляются витрины, готовится к монтажу большой экран.

Кроме того, продолжаются работы и в главном помещении храма. Сейчас здесь установлены строительные леса, уже приобретены двери для главного входа, кованая лестница и перила для балкона, где будет размещаться церковный хор.



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница главы Дновского района Михаила Шауркина в соцсети «ВКонтакте»















«Считаю, что строительство храма стало очень символичным и знаковым событием для нашего района», – подчеркнул глава Дновского района.