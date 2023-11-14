40% россиян ждут возвращения «Волги» на авторынки

08:58, 14 ноября 2023, ПАИ

Возобновления производства автомобилей советской марки «Волга» ждут 40 % россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос исследовательского центра «Фидбэк».

«Автолюбителей спросили о том, какую модель машины из прошлого советского автопрома они хотели бы снова увидеть на российских дорогах или считают необходимым расширить масштабы производства. «Волга» набрала больше всего голосов – за этот бренд высказались 40 % опрошенных», – говорится в исследовании.

При этом треть респондентов проголосовали за возвращение «Нивы», а почти четверть (22 %) – выбрали «Чайку». По 19 % голосов получили «Победа» и «Москвич-412». Таким образом, по мнению аналитиков, планируемое возобновление производства автомобилей под брендом «Волга» в 2024 году будет положительно воспринято аудиторией.