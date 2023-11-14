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Общество

64% псковичей высказались за сокращение рабочей недели на час

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочей недели на час – с 40 до 39 часов. Большинство горожан поддерживают эту инициативу, сообщается в опросе SuperJob.

Сейчас 7 из 10 псковичей, работающих на полную занятность по графику 40-часовой рабочей недели, в пятницу отрабатывают полный день. У 25 % работодатели уменьшили время работы в пятницу на час.

Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержали 64 % псковичей: «Очень даже хорошо! Люди будут многое успевать: ездить на дачу, больше времени проводить с семьей!» Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (66 % против 59 % соответственно). Против законопроекта 14 %, их основные опасения касаются размера заработка: «Зарплата сократится, а переработки останутся». 22 % затруднились оценить инициативу депутатов: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращённый рабочий день».

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