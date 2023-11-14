В некоторых деревнях Великолукского района временно отключат электроэнергию 14 ноября

09:53, 14 ноября 2023, ПАИ

В некоторых деревнях Великолукского района временно отключат электроэнергию сегодня, 14 ноября. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Планово отключат электроэнергию в деревнях Ерёмкино, Купуй (частично), Кузнецово, Петрушино, Ляхово, Кузнецово, Сыроквашино, Шипулино, Шадинино, Острошно, Коровница, Копытово, Нянино, Мишагино с 9:00 до 17:00.

В деревне Сопки электроэнергию отключат с 10:00 до 16:00.