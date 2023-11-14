Три великолукских студента стали призёрами международного турнира по греко-римской борьбе
Три студента Великолукской государственной академии физической культуры и спорта стали призёрами 28-го Международного турнира по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Соревнования прошли в Минске. Об этом сообщается в группе великолукского вуза в соцсети «ВКонтакте».
Среди призёров оказались как студенты, так и выпускники академии.
Серебро в весовой категории до 60 килограммов взял студент четвёртого курса Садык Лалаев. Также вторым местом отметился студент второго курса Астеми Бижоев. Он выступает в весовой категории до 67 килограммов. В весовой категории до 72 килограммов выпускник академии Артём Манасов занял третье место.
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Фото: группа ВЛГАФК в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа ВЛГАФК в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа ВЛГАФК в соцсети «ВКонтакте»
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Три великолукских студента стали призёрами международного турнира по греко-римской борьбе
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