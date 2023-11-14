Итоги первенства по лёгкой атлетике подвели в Псковской области

10:04, 14 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по лёгкой атлетике среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности (УДОСН). Турнир прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 10 и 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 182 легкоатлета из семи районов и двух городов области.

Среди районов первое место с отрывом в одно очко от преследователя заняла команда Невельского района. Второе место досталось спортсменам из Печорского района. Третьими стали воспитанники из Порховского района.

Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» занял первое место среди команд городов с результатом в 354 очка. Великолукская спортшкола «Атлетика» стала серебряным призёром и набрала 338 очков. Замкнула тройку лидеров псковская спортшкола «Надежда».

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