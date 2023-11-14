Финал конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» прошёл в Псковской области

10:20, 14 ноября 2023, ПАИ

Финал конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» состоялся в регионе. Участники выступили перед экспертами с презентациями работ по теме «Я – лучший государственный гражданский служащий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе конкурсной комиссии – руководство сразу нескольких управлений правительства Псковской области и региональных комитетов. Возглавила комиссию первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

За почётное звание боролись девять человек. Из них трое претендовали на победу в группе заместителей руководителей, шесть человек – среди иных гражданских служащих.

Кто станет лучшим государственным гражданским служащим Псковской области, в ближайшее время определит жюри по результатам всех этапов конкурса. Победителей будет несколько. В первой группе определят одного лауреата, во второй группе призовых мест будет два.

Отметим, в оценке выступлений финалистов приняла участие победитель конкурса прошлого года – заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.

Победителей наградят именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежными премиями.

Отметим, конкурс проводится второй год подряд с целью выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы.