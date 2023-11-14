Более 150 самозанятых псковичей уплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии

11:25, 14 ноября 2023, ПАИ

154 самозанятых жителя Псковской области уплачивают взносы для формирования будущей пенсии. Самозанятые граждане могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Социальный фонд России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать как лично в клиентской службе СФР, так и в электронном виде через личный кабинет страхователя на официальном сайте Социального фонда России, на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении «Мой налог». После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтённых платежах в СФР и размере стажа, который будет отражён на лицевом счёте по окончании года.

Напомним, что уплата взносов позволяет включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить необходимые для пенсии коэффициенты. Если деятельность в качестве самозанятого осуществлялась в течение всего календарного года, то для включения этого периода в общий страховой стаж необходимо уплатить установленный минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). В 2023 году он составляет 42 878 рублей, что также соответствует 1,0155 индивидуального пенсионного коэффициента. В случае уплаты взносов ниже минимального размера в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Страховые взносы следует уплачивать не позднее 31 декабря текущего календарного года.