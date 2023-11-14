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Общество

Более 150 самозанятых псковичей уплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии

154 самозанятых жителя Псковской области уплачивают взносы для формирования будущей пенсии. Самозанятые граждане могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Социальный фонд России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать как лично в клиентской службе СФР, так и в электронном виде через личный кабинет страхователя на официальном сайте Социального фонда России, на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении «Мой налог». После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтённых платежах в СФР и размере стажа, который будет отражён на лицевом счёте по окончании года.

Напомним, что уплата взносов позволяет включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить необходимые для пенсии коэффициенты. Если деятельность в качестве самозанятого осуществлялась в течение всего календарного года, то для включения этого периода в общий страховой стаж необходимо уплатить установленный минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). В 2023 году он составляет 42 878 рублей, что также соответствует 1,0155 индивидуального пенсионного коэффициента. В случае уплаты взносов ниже минимального размера в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Страховые взносы следует уплачивать не позднее 31 декабря текущего календарного года.

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