Жители Псковской области могут принять участие в благотворительной акции «Щедрый вторник»

11:18, 14 ноября 2023, ПАИ

Международный день благотворительности «Щедрый вторник» пройдёт в России 28 ноября. Жители Псковской области могут присоединиться к мероприятиям акции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Целью инициативы стало вовлечение людей в благотворительность с помощью объединения некоммерческих организаций, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц.

В этот день все люди, компании, образовательные, культурные учреждения могут сделать пожертвования, организовать благотворительные акции, помочь кому-то в качестве волонтёра и рассказать об этом в социальных сетях. Форматы и цели участия могут быть разными: волонтёрской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом, пожертвованием, лекцией или постом в социальных сетях на тему благотворительности с хештегом #ЩедрыйВторник.

Мероприятия в рамках инициативы «Щедрый вторник» рекомендуется проводить в период с 21 ноября по 10 декабря.

В России акция реализуется с 2016 года при поддержке Минэкономразвития России. За это время к «Щедрому вторнику» присоединилось почти 4,5 тысячи организаций из многих регионов страны. Координатором проекта в России выступает благотворительный фонд «Культура благотворительности», деятельность которого направлена на развитие благотворительности и поддержку НКО в России.

В прошлом году в этот день в России пожертвовали более 25,5 млн рублей.