Воркаут-площадку установили в деревне Спасовщина Псковского района
В деревне Спасовщина завершена установка воркаут-площадки. О монтаже ещё одного спортивного объекта на территории Псковского района рассказала ПАИ глава муниципалитета Наталья Фёдорова.
По словам Натальи Фёдоровой, с обращением дополнить имеющуюся зону детского отдыха спортивной составляющей выступили местные жители. Прежде чем оборудование было установлено, подрядчик расчистил территорию и выровнял площадку.
«В последние годы запрос от населения об увеличении на территории нашего района объектов спорта и активного отдыха возрастает. Администрация реагирует на него путём участия в региональных и федеральных программах: увеличивается число ФОКОТов, воркаут-площадок, в этом сезоне сдали в эксплуатацию «умную» спортивную площадку», – отметила глава Псковского района.
В этом сезоне сдана в эксплуатацию «умная» спортивная площадка. По словам Натальи Фёдоровой, работа в этом направлении будет продолжена.
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