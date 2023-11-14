Воркаут-площадку установили в деревне Спасовщина Псковского района

11:33, 14 ноября 2023, ПАИ

В деревне Спасовщина завершена установка воркаут-площадки. О монтаже ещё одного спортивного объекта на территории Псковского района рассказала ПАИ глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

По словам Натальи Фёдоровой, с обращением дополнить имеющуюся зону детского отдыха спортивной составляющей выступили местные жители. Прежде чем оборудование было установлено, подрядчик расчистил территорию и выровнял площадку.

«В последние годы запрос от населения об увеличении на территории нашего района объектов спорта и активного отдыха возрастает. Администрация реагирует на него путём участия в региональных и федеральных программах: увеличивается число ФОКОТов, воркаут-площадок, в этом сезоне сдали в эксплуатацию «умную» спортивную площадку», – отметила глава Псковского района.

В этом сезоне сдана в эксплуатацию «умная» спортивная площадка. По словам Натальи Фёдоровой, работа в этом направлении будет продолжена.