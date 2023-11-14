Итоги чемпионата и первенства по плаванию подвели в Пскове
Подведены итоги чемпионата и первенства Пскова по плаванию, которые прошли в комплексе спортивной школы «Барс» с 9 по 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».
В соревнованиях приняли участие 163 спортсмена 2012 года рождения и старше по уровню подготовленности не ниже первого юношеского разряда.
Лучшие результаты среди юношей показали Илья Шелест, Владислав Мельников, Ярослав Поляков и Илья Рощупкин. Карина Данилова, Наталия Вихрова, Анастасия Щеглова, Мария Селякова и Вероника Михайлова отличились в женском зачёте.
В младшей возрастной группе лучшими среди юношей стали Максим Селягин, Евгений Васильев и Максим Луц. Среди девушек отличились Ксения Шелест, Виктория Суровикова и Диана Покропивная.
Отметим, что Наталии Вихровой удалось установить рекорд Псковской области на дистанции 100 метров на спине.
13 юных пловцов в ходе соревнований выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.
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