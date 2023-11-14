Александр Серавин сопроводил в Херсонскую область 10 тонн гуманитарной помощи из Псковской области
Представители Псковской области во главе с заместителем губернатора региона Александром Серавиным привезли в Херсонскую область очередной гуманитарный груз. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Общий вес гуманитарной помощи – 10 тонн. В новой партии верхняя одежда, продукты, средства гигиены для мирных жителей.
Кроме того, псковичи доставили мебель, бытовую технику, спортивное оборудование, игрушки, канцелярские принадлежности и книги для детского сада «Солнышко», который ремонтируется в рамках шефской помощи.
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