Александр Серавин сопроводил в Херсонскую область 10 тонн гуманитарной помощи из Псковской области

12:13, 14 ноября 2023, ПАИ

Представители Псковской области во главе с заместителем губернатора региона Александром Серавиным привезли в Херсонскую область очередной гуманитарный груз. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Общий вес гуманитарной помощи – 10 тонн. В новой партии верхняя одежда, продукты, средства гигиены для мирных жителей.

Кроме того, псковичи доставили мебель, бытовую технику, спортивное оборудование, игрушки, канцелярские принадлежности и книги для детского сада «Солнышко», который ремонтируется в рамках шефской помощи.