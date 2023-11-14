Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

13:30, 14 ноября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки предполагают ограничения для осуществления фото- и видеосъёмки на избирательных участках в воинских частях и ограничения для допуска на заседания избиркомов – предлагается допускать на них только тех сотрудников СМИ, которые работают по трудовому договору.

Принятые поправки закрепят правила, согласно которым при появлении у зарегистрированного кандидата судимости он должен предоставить в избирком сведения о судимости в письменной форме. Они также устанавливают предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения страны на единицу продукции.

Кроме того, вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах.

Закон также уточнил порядок проведения голосования на участках за рубежом, начало, конец и продолжительность которого теперь могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если «проведение голосования может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан Российской Федерации».

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Известно, что Совфед может 13 декабря объявить дату выборов президента России, предположительно 17 марта 2024 года.