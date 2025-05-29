Перспективы гуманитарного и культурного сотрудничества Псковской области и Франции обсудили в Пскове
Исполняющий обязанности представителя Министерства иностранных дел России в Пскове Валентин Сазонов провёл встречу с генеральным консулом Франции в Санкт-Петербурге Жан-Кристофом Тиабо, сообщается в телеграм-канале представительства МИД России в Пскове.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества.
Ранее перспективы двухстороннего сотрудничества Псковской области и регионов Киргизии обсудили в Пскове. Также генеральный консул Киргизии в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева почтили память советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, генконсул Киргизии в Санкт-Петербурге посетила производственную площадку в Пскове.
Перспективы гуманитарного и культурного сотрудничества Псковской области и Франции обсудили в Пскове
Перспективы двухстороннего сотрудничества Псковской области и регионов Киргизии обсудили в Пскове