Директор «Луки-Энергии» подвёл итоги прошедшего сезона

14:35, 14 ноября 2023, ПАИ

Директор великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл итоги прошедшего сезона, где оценил его на четыре из пяти. Отметим, что великолукская команда закончила своё выступление в первенстве России среди команд второй лиги дивизиона «Б» на 11-м месте, а в Кубке России смогла дойти до 1/32 финала, где уступила на своём поле красноярскому «Енисею» со счётом 1:2.

«Для меня было очень много запоминающихся моментов. Главный момент – это то, что мы завершили сезон на хорошей ноте. Также достаточно уверенно сыграли в Кубке России. Причём сезон завершили успешно несмотря на то, что Кубок России наслаивался на первенство и скамейка была небольшая. Ребята сыграли достойно – много побед, много хороших игр. Одни из главных – это кубковые игры», – отметил Сергей Поварещенков.

«Луки-Энергии» с самого начала сезона пришлось нелегко. Команда потеряла ряд игроков, которые ушли на повышение в клубы дивизиона «А». На смену им пришли юные футболисты. «В этой команде ребята быстро смогли сплотиться и найти общий язык на футбольном поле. Ребята в каждой игре старались выкладываться полностью и добиваться поставленного результата. Трудно сразу наладить взаимоотношения на поле, когда за две недели собираешь коллектив. У тренера получилось это достаточно успешно», – заявил директор футбольного клуба.

Также Сергей Поварещенков прокомментировал итоговое 11-е место в турнирной таблице. «Можно, конечно, и повыше, но всё зависит от длины скамейки, которая у тебя есть. У нас перед сезоном было очень много травм и различных других ситуаций: накладывался Кубок России на первенство, играли через два дня на третий. Некоторые основные игроки получали очень большую нагрузку и не могли полностью выкладываться на всех играх. Конечно, можно было бы чуть-чуть повыше. В сезоне, когда выкладывались на Кубке России. потеряли пару-тройку очков», – сказал он.

«Поддержка болельщиков была выше, чем обычно. Это повлияло на положительные результаты домашних игр, потому что очень активно горожане нас поддерживали и, надеюсь, получали удовольствие от игры, которую мы показывали», – поделился Сергей Поварещенков.

Кроме того, собеседник ПАИ назвал ближайшие цели великолукского клуба. «Одна из целей – постараться сохранить костяк команды, который был в этом году. Утвердить бюджет на следующий год со всеми инстанциями и от этого бюджета уже отталкиваться», – резюмировал он.

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