15 медалей выиграли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике

15:05, 14 ноября 2023, ПАИ

15 медалей выиграли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике Polygon global 2023, который прошёл 11 и 12 ноября в Москве. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Софья Колоскова.

На чемпионате было представлено более 600 программ. Псковская команда Gym Koloskova выставила 15 программ.

По итогам чемпионата в разделе «Воздушное кольцо» победителями стали Ирина Ветрова, София Скляренко и Виктория Калинина. Серебро завоевала Софья Птицына. Бронзовой награды удостоилась Ксения Игнатьева.

В разделе Pole dance псковичи заработали сразу семь золотых наград: Вероника Васильева, Виктория Калинина, Алла Бирюкова, Диана Крикун, Екатерина Семенцова, Анастасия Крикун и Софья Колоскова. Также серебро досталось Виктории Федотовой. Две бронзы взяли София Ясвина и Екатерина Иванова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова

















Отметим, что по результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок.

Тренером команды является Софья Колоскова.

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