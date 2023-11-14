15 медалей выиграли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике
15 медалей выиграли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике Polygon global 2023, который прошёл 11 и 12 ноября в Москве. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Софья Колоскова.
На чемпионате было представлено более 600 программ. Псковская команда Gym Koloskova выставила 15 программ.
По итогам чемпионата в разделе «Воздушное кольцо» победителями стали Ирина Ветрова, София Скляренко и Виктория Калинина. Серебро завоевала Софья Птицына. Бронзовой награды удостоилась Ксения Игнатьева.
В разделе Pole dance псковичи заработали сразу семь золотых наград: Вероника Васильева, Виктория Калинина, Алла Бирюкова, Диана Крикун, Екатерина Семенцова, Анастасия Крикун и Софья Колоскова. Также серебро досталось Виктории Федотовой. Две бронзы взяли София Ясвина и Екатерина Иванова.
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
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Фото: Софья Колоскова
Отметим, что по результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок.
Тренером команды является Софья Колоскова.
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15 медалей выиграли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике
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