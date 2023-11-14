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Спорт

15 медалей выиграли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике

15 медалей выиграли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике Polygon global 2023, который прошёл 11 и 12 ноября в Москве. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Софья Колоскова.

15 медалей взяли псковички на чемпионате по пилонному спорту и воздушной гимнастике. Фото предоставила Софья Колоскова

На чемпионате было представлено более 600 программ. Псковская команда Gym Koloskova выставила 15 программ.

По итогам чемпионата в разделе «Воздушное кольцо» победителями стали Ирина Ветрова, София Скляренко и Виктория Калинина. Серебро завоевала Софья Птицына. Бронзовой награды удостоилась Ксения Игнатьева.

В разделе Pole dance псковичи заработали сразу семь золотых наград: Вероника Васильева, Виктория Калинина, Алла Бирюкова, Диана Крикун, Екатерина Семенцова, Анастасия Крикун и Софья Колоскова. Также серебро досталось Виктории Федотовой. Две бронзы взяли София Ясвина и Екатерина Иванова.

  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова
  • По результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок
    Фото: Софья Колоскова

Отметим, что по результатам соревнований девушки привезли домой командный кубок.

Тренером команды является Софья Колоскова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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