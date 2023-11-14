Новое расписание автобуса №8А начнёт действовать в Пскове с 15 ноября

16:40, 14 ноября 2023, ПАИ

Новое расписание движения автобуса № 8А в Пскове начнёт действовать с 15 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

«По многочисленным просьбам пассажиров с 15 ноября 2023 года вносятся изменения в расписание утренних рейсов автобуса маршрута № 8А», – отметили в пресс-службе.

Первый рейс от Пристани будет выполняться в 8:26, второй рейс из Больших Гоголей – в 7:24.

Полное расписание опубликовано в разделе «Расписания/Городские маршруты».