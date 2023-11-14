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Выставка работ современных иконописцев откроется в Пскове 16 ноября

Выставка современных иконописцев откроется в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества 16 ноября в 17:00. В ней примут участие Эльмира Ярудова из Пскова, а также Андрей и Анастасия Бодько из Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Выставка современных иконописцев откроется в Пскове. Фото: пресс-служба Псковского областного центра народного творчества

Эльмира Ярудова более семи лет посвятила классической канонической иконе византийского стиля. Вскоре пришла к стилю, в котором есть и искусство эфиопов, и народная икона севера России. Её работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Диакон Андрей Бодько – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Речица. Художник создал сотни икон для храмов и монастырей постсоветского пространства, а также для частных коллекций.

Анастасия Бодько вдохновляется родной природой, архитектурой, людьми, своим домом, семьёй и новой мастерской. С 2016 года участвует в совместных выставках с супругом Андреем Бодько.

Также на выставке будут представлены предметы старины от Екатерины Кострюковой.

Выставка современной иконописи в Пскове будет работать до 20 декабря. Адрес: улица Некрасова, 10.

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