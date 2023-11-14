Пожарно-тактические учения прошли на топливной базе в Пскове

15:39, 14 ноября 2023, ПАИ

Пожарно-тактические учения с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Пскова прошли сегодня на территории базы хранения авиационного топлива для обеспечения воздушных судов филиала «Псков» АО «Газпромнефть-Аэро». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Основной целью учений является отработка планов взаимодействия сил и средств при ликвидации пожаров и ЧС на объектах хранения нефтепродуктов.

По легенде, произошло возгорание резервуара с авиационным топливом объёмом две тысячи кубометров, создалась угроза его разрушения и распространения пожара на соседние резервуары. Для ликвидации пожара направили силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.

Всего в учениях было задействовано семь единиц техники и 21 человек личного состава.

Все поставленные в ходе учений задачи были выполнены в полном объёме, уточнили в пресс-службе.