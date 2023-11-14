Следователи передали оборудование в кабинет ЛФК в Псковском госпитале для ветеранов войн

15:29, 14 ноября 2023, ПАИ

Следователи передали оборудование для кабинета ЛФК в Псковском госпитале для ветеранов войн, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Сотрудники следственного управления встретились с начальником госпиталя Сергеем Белявским и другими медицинскими работниками и передали для кабинета лечебной физкультуры балансировочную платформу, спортивные резинки и утяжелители для рук и ног.

Сергей Белявский рассказал, что в Псковском госпитале для ветеранов войн реализуется программа реабилитации бывших военнослужащих. По его словам, особое значение для реабилитации имеют занятия ЛФК. «Полученные от следственного управления тренажеры помогут ветеранам восстановиться и вернуться к физической активности», - отметил Сергей Белявский.