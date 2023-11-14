Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Команда Псковской области готовится к финалу чемпионата «Профессионалы»

Команда Псковской области, которая будет представлять регион в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», ведет активную подготовку к соревнованиям. Тренировки проходят на площадке Псковского агротехнического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В финал вышла команда центра «Патриот» по компетенции «Спасательные работы — Юниоры». В ее составе 5 человек в возрасте от 14 до 16 лет: Денис Панов, Глеб Кулаев, Максим Овчинников, Александр Радомский, Варвара Мудрагель. Все они учащиеся школ Пскова. Финал пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября.

Представители Псковской области — специалисты комитета по образованию Псковской области, педагоги профессиональных образовательных организаций, работодатели, студенты и школьники — примут участие и в деловой программе чемпионата. Это различные мастер-классы и презентационные практические площадки, познавательные тематические блоки по направлениям кластеров проекта «Профессионалитет» и ряд других мероприятий, посвященных профориентационным практикам и инструментам. Кроме того, 500 экспертов из России и других стран проведут обучающие сессии и помогут разработать план развития профессиональной карьеры.

Торжественная церемония закрытия чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоится 28 ноября на площадке Дворца спорта «Юбилейный».

Участие в чемпионатах помогает студентам развивать профессиональные навыки, конкурентоспособность, повышать свою профессиональную квалификацию и, конечно же, приобрести неоценимый практический и соревновательный опыт, который будет иметь долгосрочные положительные последствия для их карьеры. Правительство Псковской области поддерживает развитие Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству призваны способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 ноября 2023

Создать видеоролик и выиграть приз смогут псковичи в школе блогерства
14 ноября 2023

Новое расписание автобуса №8А начнёт действовать в Пскове с 15 ноября
14 ноября 2023

Губернскую ярмарку планируют возродить в Опочецком округе
14 ноября 2023

Воспитательная практика себежской школы внесена в книгу Артека
14 ноября 2023

Выставка работ современных иконописцев откроется в Пскове 16 ноября
14 ноября 2023

О реализации в Псковской области нацпроекта «Экология» рассказал Виктор Мусатов
14 ноября 2023

В Псковской области волки выходят к домам в поисках еды – эксперт
14 ноября 2023

В Псковской области не растут грибы, сбор которых наказывается по УК РФ – Виктор Мусатов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...