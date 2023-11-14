14 медалей завоевали себежане на соревнованиях в Белоруссии
14 себежских самбистов завоевали медали на Международном фестивале единоборств «Время побеждать» в Белоруссии, сообщает газета «Призыв».
Соревнования прошли в Полоцке в прошедшие выходные. Всего в турнире приняли участие более 230 спортсменов.
Себежским самбистам удалось завоевать четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.
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